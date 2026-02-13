Оползни, землетрясения и паводки: почему опасно строить дома в горах Алматы и области

Эксперты объяснили, чем опасно строительство жилья в горной местности. На устойчивость домов влияет не только качество постройки, но и природные факторы. И хотя недвижимость в горах считается элитной, она не гарантирует спокойствие, говорят эксперты. Невидимые угрозы рассмотрел Zakon.kz.

В конце прошлой недели жителей коттеджного городка в поселке Бесагаш Алматинской области не на шутку напугал сход оползня. Грязевая масса с камнями накрыла двор частного дома. Куча грунта задела навес и повредила автомобиль. Видео с места происшествия моментально разлетелось по соцсетям.

"В результате происшествия на территории частного жилого домовладения был поврежден навес и легковой автомобиль. Повреждений жилых домов и несущих конструкций не зафиксировано", – прокомментировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Спасатели успокоили: никто не пострадал. Расчищали территорию больше суток. Для ликвидации последствий задействовали 20 человек личного состава и девять единиц техники ДЧС Алматинской области, районного акимата и "Казселезащиты". Как выяснилось, в период с 7 по 8 февраля из-за снега почва стала слишком влажной, это привело к неожиданному спуску грунтовой массы со склона горы.

Тот случай в Бесагаше далеко не первый. Два года назад там также сходили оползни. Жертв и пострадавших не было.

А вот в феврале 2024-го оползень в алматинском микрорайоне Тау-Самал унес жизни четырех человек: мужа, жены и двоих сыновей. Их дом буквально перевернуло грязевым потоком.

Несмотря на такие истории, многие алматинцы стремятся жить на высоте. Одни покупают готовые коттеджи, а другие, не жалея сил и денег, возводят в горах дома, что называется, с нуля. Правда, с каждым годом регламент ужесточается.

Осенью в алматинском маслихате внесли поправки в Правила застройки территории города Алматы. С 15 ноября 2025 года действует строгий запрет на строительство новых многоквартирных ЖК в предгорных районах (южнее ВОАД, проспекта Аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова). Однако разрешено возводить частные дома до трех этажей, помимо цокольного, и максимальной высотой до 12 метров. Вот этим и пользуются любители гор.

В октябре премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заверил: начиная с 2021 года земельные участки в горной местности никому не выдавали. Впрочем, большинство хозяев строит на земле, купленной до ограничений.

В 2023-м тогда еще министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин заявил, что о безопасности проживания в горах должны думать не только чиновники, но и рядовые граждане.

"Должны смотреть и сами жители. Некоторые склоны явно подрезанные. Как я всегда говорю, кто строит в горах – это будущие наши клиенты. Потому что, к сожалению, и тектонические процессы продолжаются, сейсмоопасность участков, в том числе ослабление грунта", – сказал экс-глава МЧС.

Среди грубейших нарушений при строительстве в горах специалисты выделяют самовольные подрезы склонов. Некоторые не предусматривают дренажные системы и даже не прокладывают септики, чем подвергают смертельной опасности себя и соседей.

В горные районы переезжают, чтобы дышать чистым воздухом, любоваться прекрасными пейзажами и активно отдыхать на природе. При этом стоит учитывать, что мечты могут рухнуть – в прямом смысле. Всегда есть риск разрушения домов из-за землетрясений, паводков, схода селей, лавин и оползней.

"Южная часть города Алматы, выше проспекта Аль-Фараби и улицы Жандосова к западу от улицы Саина, расположена на территории с горным рельефом, который характеризуется большой крутизной и высотой склонов. Эта часть нашего города, помимо сейсмического риска, подвержена воздействию селей, оползней и лавин. Сели проходят по руслам рек Киши Алматы, Улкен Алматы, Каргалы, Аксай и их притоков. Оползни распространены в предгорной и низкогорной зонах, включающих горы Коктобе и Сункар, Каменское плато, микрорайоны Бутаковка, Ремизовка, Ерменсай и другие. Лавиноопасные участки находятся в среднегорной и высокогорной зонах, выше 1500 метров. Все эти риски необходимо учитывать при строительстве жилья", – отметил доктор географических наук, главный научный сотрудник лаборатории природных опасностей Института географии и водной безопасности МНВО РК Виктор Благовещенский.

На устойчивость домов влияет и состав почвы. Алматинские горы богаты грунтом с высоким содержанием глинистых частиц. А при попадании большого объема влаги глина становится жидкой и менее вязкой. Это тоже является причиной обвалов.

"Наши горы сложены в основном скальными породами, имеющими высокую прочность, но в предгорной и низкогорной зонах на высотах от 900 до 1500 метров они перекрыты толщей лессовидных суглинков. Эти породы отличаются тем, что в сухом состоянии они довольно прочные, но при увлажнении прочность теряется. Под нагрузкой на пологих участках происходит просадка грунтов, а на крутых участках образуются оползни. При сильных землетрясениях интенсивностью более шести баллов сход оползней может произойти одновременно на большой площади. Так было во время Верненского землетрясения в мае 1887, когда оползнями и обвалами были заполнены долины Киши Алматы, Улкен Алматы, Каргалы и Аксая. Тогда под этими оползнями погибло больше людей, чем под развалинами домов в самом городе Верном. От сейсмогенных оползней не спасут никакие усиления конструкции зданий. Именно поэтому в новом Строительном кодексе РК, принятом в январе 2026 года, введен запрет на строительство жилых домов на оползнеопасных участках города Алматы", – пояснил ученый Виктор Благовещенский.

Когда люди при строительстве домов в горах вмешиваются в природу и затрагивают почву, возрастает риск схода оползней. Даже неправильный угол трубы для септика может обернуться трагедией.

"Оползни происходят, когда нарушается естественное устойчивое состояние склонов, сложенных лессовидными суглинками или другими рыхлообломочными породами. Это может быть вызвано подрезкой склона при прокладке дорог или выемок под фундаменты домов, создании большой нагрузки на склон при сооружении массивных зданий, переувлажнении склонов при протечках водопроводов. Чаще всего в настоящее время оползни происходят на территории бывших садоводческих хозяйств, где на месте дачных домиков ведется строительство многоэтажных коттеджей и жилых комплексов. Последний такой случай произошел в феврале 2024 года на улице Олимпийской на Каменском плато, когда в результате неисправности водопровода сошел оползень, разрушивший жилой дом. Именно тот случай инициировал внесение поправки в Строительный кодекс, касающийся запрета на строительство жилых домов в предгорной зоне Алматы", – рассказал доктор географических наук Виктор Благовещенский.

Недвижимость в горных массивах считается показателем материального благосостояния, но не везде. Например, в Кабуле обеспеченные люди живут в нижней, более безопасной, части города, а бедные районы находятся высоко на склонах гор, где строить труднее. А у нас почему-то все наоборот.