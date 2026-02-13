#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
События

Снег, дождь и скользкие улицы при +15°С: прогноз погоды на неделю

зимняя погода, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 18:15 Фото: pixabay
В ближайшие выходные в мегаполисе ожидаются осадки и плохая видимость из-за ежедневных туманов. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик Баян Канаева, в течение всей недели воздух в городе будет преимущественно влажным, поэтому прогнозируется образование туманов, чаще в ночные и утренние часы.

"В Алматы утром и днем 14 февраля, ночью 15 февраля прогнозируется неустойчивая погода со смешанными осадками – дождь, снег. Также ожидается гололед. 16 февраля в городе будет без осадков. Днем 17 февраля днем ожидается дождь, дальше в период с 18 по 20 февраля временами пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, возникнут гололедные явления, гололедица на дорогах", – отметила представитель Гидрометцентра.

При этом температура воздуха будет постепенно повышаться ночью от -2-4°С до +3+5°С, днем от +2+4°С до 13-15°С. Лишь в конце периода температура упадет ночью до -3-5°С, днем до +3+5°С, добавила специалист.

Прогноз погоды на 15-20 февраля 2026 года

14 февраля: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2+4°С.

15 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +5+7°С.

16 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +9+11°С.

17 февраля: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +10+12°С.

18 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С.

19 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед, туман, днем дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

20 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

Ранее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям предупредили казахстанцев о гололедице, дав рекомендации, как при такой погоде и скользких улицах безопасно передвигаться по дорогам и тротуарам Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Снег, мороз и скользкие дороги: погода в Алматы на неделю
17:36, 20 декабря 2024
Снег, мороз и скользкие дороги: погода в Алматы на неделю
Снег и мороз: прогноз погоды на неделю в Алматы
17:56, 29 ноября 2024
Снег и мороз: прогноз погоды на неделю в Алматы
Туман, дождь и снег: погода в Алматы на неделю
18:19, 17 ноября 2023
Туман, дождь и снег: погода в Алматы на неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Сегодня
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Сегодня
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Сегодня
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
17:10, Сегодня
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: