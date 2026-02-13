Снег, дождь и скользкие улицы при +15°С: прогноз погоды на неделю

В ближайшие выходные в мегаполисе ожидаются осадки и плохая видимость из-за ежедневных туманов. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик Баян Канаева, в течение всей недели воздух в городе будет преимущественно влажным, поэтому прогнозируется образование туманов, чаще в ночные и утренние часы.

"В Алматы утром и днем 14 февраля, ночью 15 февраля прогнозируется неустойчивая погода со смешанными осадками – дождь, снег. Также ожидается гололед. 16 февраля в городе будет без осадков. Днем 17 февраля днем ожидается дождь, дальше в период с 18 по 20 февраля временами пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, возникнут гололедные явления, гололедица на дорогах", – отметила представитель Гидрометцентра.

При этом температура воздуха будет постепенно повышаться ночью от -2-4°С до +3+5°С, днем от +2+4°С до 13-15°С. Лишь в конце периода температура упадет ночью до -3-5°С, днем до +3+5°С, добавила специалист.

Прогноз погоды на 15-20 февраля 2026 года

14 февраля: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2+4°С.

15 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +5+7°С.

16 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +9+11°С.

17 февраля: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +10+12°С.

18 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С.

19 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед, туман, днем дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

20 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

Ранее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям предупредили казахстанцев о гололедице, дав рекомендации, как при такой погоде и скользких улицах безопасно передвигаться по дорогам и тротуарам Алматы.