Осадки почти во всем Казахстане ожидаются в понедельник
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 16 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в понедельник в Казахстане будет преобладать погода с осадками.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидаются осадки (дождь снег), на северо-западе ночью прогнозируется сильный снег, на юге страны днем сильный дождь". РГП "Казгидромет"
Погоду без осадков обещают лишь на востоке страны.
По республике также прогнозируют туман и усиление ветра.
Ранее синоптики поделились прогнозом погоды на три дня в главных городах Казахстана.
