Осадки почти во всем Казахстане ожидаются в понедельник

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 16 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник в Казахстане будет преобладать погода с осадками.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидаются осадки (дождь снег), на северо-западе ночью прогнозируется сильный снег, на юге страны днем сильный дождь". РГП "Казгидромет"

Погоду без осадков обещают лишь на востоке страны.

По республике также прогнозируют туман и усиление ветра.

