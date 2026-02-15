#Казахстан в сравнении
События

Осадки почти во всем Казахстане ожидаются в понедельник

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 16:28 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 16 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник в Казахстане будет преобладать погода с осадками.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидаются осадки (дождь снег), на северо-западе ночью прогнозируется сильный снег, на юге страны днем сильный дождь". РГП "Казгидромет"

Погоду без осадков обещают лишь на востоке страны.

По республике также прогнозируют туман и усиление ветра.

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды на три дня в главных городах Казахстана.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
