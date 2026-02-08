#Казахстан в сравнении
События

Снова осадки: синоптики рассказали о погоде на 9 февраля

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 15:10 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 9 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных систем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман и усиление ветра.

Лишь на востоке республики обещают погоду без осадков.

На западе, юге, в горных районах Алматинской области, на юге, в центре области Абай, на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, в районе Алакольских озер области Жетысу, днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер 30 м/с и более.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
