На Байконуре расконсервировали грузовой космический корабль и начали тесты

15 февраля на Байконуре специалисты "Роскосмоса" расконсервировали грузовик, который находился на хранении с конца 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Telegram компания опубликовала снимки, сделанные в процессе, подписав их "Прогресс МС-33": старт предполетных испытаний".

Фото: Роскосмос

"Корабль осмотрели, уделив особое внимание состоянию панелей солнечных батарей и бортовых систем", – говорится в сообщении.

Также был опубликован план работ на ближайшие месяцы:

проверка оборудования;

заправка топливом;

стыковка с переходным отсеком;

накатка головного обтекателя.

Фото: Роскосмос

Ранее пресс-служба "Роскосмоса" опубликовала информацию о том, что в понедельник, 9 февраля, на стартовом комплексе Байконура установили российскую ракету-носитель "Протон-М".