На Байконуре расконсервировали грузовой космический корабль и начали тесты
Фото: Роскосмос
15 февраля на Байконуре специалисты "Роскосмоса" расконсервировали грузовик, который находился на хранении с конца 2025 года, сообщает Zakon.kz.
В Telegram компания опубликовала снимки, сделанные в процессе, подписав их "Прогресс МС-33": старт предполетных испытаний".
Фото: Роскосмос
"Корабль осмотрели, уделив особое внимание состоянию панелей солнечных батарей и бортовых систем", – говорится в сообщении.
Также был опубликован план работ на ближайшие месяцы:
- проверка оборудования;
- заправка топливом;
- стыковка с переходным отсеком;
- накатка головного обтекателя.
Фото: Роскосмос
Ранее пресс-служба "Роскосмоса" опубликовала информацию о том, что в понедельник, 9 февраля, на стартовом комплексе Байконура установили российскую ракету-носитель "Протон-М".
