События

На Байконуре расконсервировали грузовой космический корабль и начали тесты

Грузовой корабль &quot;Прогресс МС-33&quot; проверяют перед запуском с Байконура, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 20:16 Фото: Роскосмос
15 февраля на Байконуре специалисты "Роскосмоса" расконсервировали грузовик, который находился на хранении с конца 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Telegram компания опубликовала снимки, сделанные в процессе, подписав их "Прогресс МС-33": старт предполетных испытаний".

Фото: Роскосмос

"Корабль осмотрели, уделив особое внимание состоянию панелей солнечных батарей и бортовых систем", – говорится в сообщении.

Также был опубликован план работ на ближайшие месяцы:

  • проверка оборудования;
  • заправка топливом;
  • стыковка с переходным отсеком;
  • накатка головного обтекателя.

Фото: Роскосмос

Ранее пресс-служба "Роскосмоса" опубликовала информацию о том, что в понедельник, 9 февраля, на стартовом комплексе Байконура установили российскую ракету-носитель "Протон-М".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
