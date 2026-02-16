В КНБ подтвердили проверку в отношении Нурлана Сабурова

На прошлой неделе в Казнете разгорелись баталии по поводу проверки действий известного стендап-комика Нурлана Сабурова. Что об этом сказали в Генеральной прокуратуре (ГП) и Комитете национальной безопасности (КНБ) РК – в материале Zakon.kz.

После того, как Сабурову на полвека запретили въезд в РФ, в социальных сетях всплыло видео, где юморист якобы передает 10 мотоциклов эндуро "Легиону Вагнера Истра". В связи с этим некоторые казахстанские активисты призвали проверить 34-летнего комика и привлечь его к ответственности.

Ситуацию 11 февраля 2026 года прокомментировали в Генпрокуратуре РК.

"Мы комментировать решение иностранных органов не можем. То, что вышло в СМИ, – все требует расследования, изучения. То, что там говорят "170-я статья" (Уголовного кодекса РК. – Прим. ред.), – это компетенция больше Комитета национальной безопасности. Это – "Наемничество", – сказал заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев на брифинге в Мажилисе.

Сегодня же выяснилось, что КНБ проверяет действия Сабурова.

"Информация принята к сведению, проводятся проверочные мероприятия", – ответили 16 февраля в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК на запрос редакции.

6 февраля 2026 года стало известно, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщили ряд российских СМИ и Telegram-каналов. Официальные органы РФ не комментировали запрет на въезд комику, но в соцсетях утверждалось, что ограничения якобы связаны с предполагаемыми нарушениями миграционного и налогового законодательства.

8 февраля Нурлан Сабуров вышел на связь со своими поклонниками и прокомментировал запрет на въезд в Россию. В Instagram-Stories комик заявил, что деталями дела займутся юристы, а также добавил, что "время расставит все на свои места".