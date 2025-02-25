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Спорт

Шайдоров и Самоделкина вернулись на Родину после крупных международных стартов

Фигурное катание Прилет Домой, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 17:57 Фото: Instagram/sport_comiteti
После ряда крупных международных соревнований по фигурному катанию в Казахстан вернулись лидеры нашей мужской и женской сборной – Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина, сообщает Zakon.kz.

Наши фигуристы вернулись домой не с пустыми руками и на всех стартах, где они принимали участие, показали достойное выступление.

В особенности это касается 20-летнего Михаила Шайдорова, который прекрасно катается в текущем сезоне и практически на всех состязаниях входит в список лучших.

Сначала на зимней Универсиаде в Турине (Италия) он занял четвертое место, затем завоевал "бронзу" Азиады в китайском Харбине. А на днях стал победителем Чемпионата четырех континентов в Сеуле (Южная Корея).

Фигурное катание Встреча Фигуристов, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 17:57

Фото: Instagram/qaz_team_official

Ту медаль, которую не смог добыть Шайдоров на зимних студенческих играх в Италии, заработала Софья Самоделкина.

Казахстанка после "бронзы" Турина отпраздновала свой день рождения, ей исполнилось 18 лет.

На Чемпионате четырех континентов в Сеуле Самоделкина установила личный рекорд сезона.

Теперь Михаил и Софья, немного отдохнув, начнут подготовку в главному старту 2025 года – чемпионату мира, который пройдет в Бостоне (США) с 24 по 30 марта.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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