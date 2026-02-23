Беспорядки и хаос в Мексике: МИД сделал заявление для казахстанцев
Причиной хаоса в стране стала ликвидация главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Для стабилизации ситуации власти задействовали армию и национальную гвардию.
The people doing this to Mexico today are the same people ICE agents are trying to deport from the U.S.— Mahyar Tousi (@MahyarTousi) February 22, 2026
Be more grateful to your government, liberals. pic.twitter.com/AC8KZhV9ID
На запрос корреспондента Zakon.kz в МИД 23 февраля 2026 года уточнили, что посольство Казахстана в Мексике внимательно отслеживает развитие обстановки в стране и поддерживает постоянную связь с соотечественниками.
"Гражданам Казахстана рекомендовано сохранять спокойствие, проявлять бдительность и оставаться в безопасных местах".Пресс-служба МИД РК
Также отмечено, что в настоящее время 35 казахстанцев состоят на консульском учете в посольстве.
Эль Менчо считался одним из самых разыскиваемых и опасных наркобаронов в мире. Под его руководством CJNG расширил свою деятельность, включая международный трафик наркотиков (особенно фентанила), вооруженные нападения на конкурирующие группировки и силовиков, а также применение высокотехнологичного оружия.
В начале января 2026 года президент Мексики Клаудия Шейнбаум оценила возможность нападения со стороны США.