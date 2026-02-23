#Референдум-2026
События

Беспорядки и хаос в Мексике: МИД сделал заявление для казахстанцев

житель Мексики, улица, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 15:42 Фото: pexels
В Мексике 22 февраля 2026 года начались беспорядки в нескольких штатах. Непростая ситуация также сложилась в нескольких курортных городах. В пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) рассказали Zakon.kz о ситуации с соотечественниками в латиноамериканской стране.

Причиной хаоса в стране стала ликвидация главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Для стабилизации ситуации власти задействовали армию и национальную гвардию.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 15:42
Убийство одного из самых опасных наркобаронов мира привело к хаосу и волне насилия в Мексике

На запрос корреспондента Zakon.kz в МИД 23 февраля 2026 года уточнили, что посольство Казахстана в Мексике внимательно отслеживает развитие обстановки в стране и поддерживает постоянную связь с соотечественниками.

"Гражданам Казахстана рекомендовано сохранять спокойствие, проявлять бдительность и оставаться в безопасных местах".Пресс-служба МИД РК

Также отмечено, что в настоящее время 35 казахстанцев состоят на консульском учете в посольстве.

Эль Менчо считался одним из самых разыскиваемых и опасных наркобаронов в мире. Под его руководством CJNG расширил свою деятельность, включая международный трафик наркотиков (особенно фентанила), вооруженные нападения на конкурирующие группировки и силовиков, а также применение высокотехнологичного оружия.

В начале января 2026 года президент Мексики Клаудия Шейнбаум оценила возможность нападения со стороны США.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
