МИД Казахстана сделал заявление по инцидентам с танкерами в Черном море

Пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана сегодня, 14 января 2026 года, распространила заявление официального представителя МИД РК Ерлана Жетыбаева по инцидентам с танкерами в Черном море, сообщает Zakon.kz.

Из него следует:

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьезную озабоченность в связи с имевшими место 13 января текущего года атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Черного моря".

По словам официального представителя МИД РК, в ходе проведенных экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнерами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права.

"Подчеркиваем, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами. В этой связи отмечаем, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием". Ерлан Жетыбаев

Также в казахстанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "возрастающее количество инцидентов свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры".

"Призываем партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем". Ерлан Жетыбаев

13 января 2026 года появилась информация, что танкеры с казахстанской нефтью подверглись атаке дронов близ Каспийского трубопроводного консорциума. Инцидент с танкером Matilda подтвердили в "КазМунайГазе".

Позднее информацию об инцидентах, произошедших 13 января в акватории Черного моря в районе морского терминала КТК с двумя судами, подтвердили в Министерстве энергетики Казахстана. Из заявления ведомства следовало, что:

Танкер Matilda под флагом Мальты, зафрахтованный дочерней организацией нацкомпании "КазМунайГаз", подвергся атаке БПЛА. На судне зафиксирован взрыв без последующего горения. Жертв и пострадавших среди экипажа нет. По предварительной оценке технических служб, танкер сохраняет мореходность, признаков критических повреждений корпуса на данный момент не выявлено.

Танкер Delta Harmony под флагом Либерии также подвергся атаке БПЛА, находясь в режиме ожидания погрузки. В результате инцидента произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших среди членов экипажа нет.

Также в Минэнерго добавили, что, по данным оперативного штаба, на момент происшествия погрузка нефти на судно еще не производилась, грузовые танки были пусты, в связи с чем ущерб экспортным ресурсам Республики Казахстан не нанесен.

Отметим, что это не первая атака дронами. Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. 15 декабря министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, при каких условиях КТК вернется к работе без ограничений.

13 января 2026 года в Минэнерго Казахстана сообщили, что на сегодняшний день отгрузка нефти на терминале КТК осуществляется через выносное причальное устройство ВПУ-1. В ведомстве также отметили, что технологический процесс ведется в штатном режиме, с учетом корректировок на текущие погодные условия в акватории.