МИД Казахстана сделал заявление по инцидентам с танкерами в Черном море
Из него следует:
"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьезную озабоченность в связи с имевшими место 13 января текущего года атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Черного моря".
По словам официального представителя МИД РК, в ходе проведенных экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнерами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права.
"Подчеркиваем, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами. В этой связи отмечаем, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием".Ерлан Жетыбаев
Также в казахстанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "возрастающее количество инцидентов свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры".
"Призываем партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем".Ерлан Жетыбаев
13 января 2026 года появилась информация, что танкеры с казахстанской нефтью подверглись атаке дронов близ Каспийского трубопроводного консорциума. Инцидент с танкером Matilda подтвердили в "КазМунайГазе".
Позднее информацию об инцидентах, произошедших 13 января в акватории Черного моря в районе морского терминала КТК с двумя судами, подтвердили в Министерстве энергетики Казахстана. Из заявления ведомства следовало, что:
- Танкер Matilda под флагом Мальты, зафрахтованный дочерней организацией нацкомпании "КазМунайГаз", подвергся атаке БПЛА. На судне зафиксирован взрыв без последующего горения. Жертв и пострадавших среди экипажа нет. По предварительной оценке технических служб, танкер сохраняет мореходность, признаков критических повреждений корпуса на данный момент не выявлено.
- Танкер Delta Harmony под флагом Либерии также подвергся атаке БПЛА, находясь в режиме ожидания погрузки. В результате инцидента произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших среди членов экипажа нет.
Также в Минэнерго добавили, что, по данным оперативного штаба, на момент происшествия погрузка нефти на судно еще не производилась, грузовые танки были пусты, в связи с чем ущерб экспортным ресурсам Республики Казахстан не нанесен.
Материал по теме
Отметим, что это не первая атака дронами. Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. 15 декабря министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, при каких условиях КТК вернется к работе без ограничений.
13 января 2026 года в Минэнерго Казахстана сообщили, что на сегодняшний день отгрузка нефти на терминале КТК осуществляется через выносное причальное устройство ВПУ-1. В ведомстве также отметили, что технологический процесс ведется в штатном режиме, с учетом корректировок на текущие погодные условия в акватории.