Спорт

Андрей Аршавин заглянул на Зеленый базар в Алматы: стала известна причина

российский футболист Андрей Аршавин, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 09:46 Фото: Instagram/andrey.arshavin10
Экс-игрок футбольных клубов "Зенит", "Арсенал" и "Кайрат" Андрей Аршавин, который прилетел в Алматы на историческую встречу с "Реал Мадридом", был замечен на Зеленом базаре. Причина может многих удивить, сообщает Zakon.kz.

О том, что некогда именитый спортсмен посетил один из популярных рынков Алматы, стало известно из его Instagram-Stories.

"Обычный базар в Алматы, обычная парикмахерская в Алматы. И ничего особенного, просто Андрея Аршавина стригут в Алматы на базаре", – сказал мужчина, который снял Аршавина на видео.

Отметим, что матч между "Кайратом" и "Реалом" состоялся 30 сентября 2025 года на Центральном стадионе Алматы и завершился с разгромным счетом 0:5 в пользу гостей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 09:46
Андрей Аршавин высказался о шансах "Кайрата" в матчах Лиги чемпионов

Звездой исторической встречи стал вратарь алматинского клуба – Шерхан Калмурза. После тяжелого матча с "Реал Мадридом" 18-летний кайратовец поблагодарил болельщиков за поддержку, а вратаря королевского клуба Тибо Куртуа назвал "великим".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
