Грациозные модели: история спасений и охрана розовых фламинго в Казахстане

Розовые фламинго – невероятно красивые перелетные птицы. Их грацией и сплоченностью не перестаешь восхищаться. Однако совсем не удивительно то, что они вьют гнезда, откладывают яйца и получают птенцов именно на территории Казахстана.

Zakon.kz расскажет, почему этим пернатым комфортно и безопасно размножаться у нас.

Гнездышко для размножения

Казахстан находится на пути миграции и гнездования десятка видов птиц, один из них – розовый фламинго. Прежде всего он привлекает внимание своим окрасом: оперение у него нежно-розовое, крылья – пурпурно-красные, маховые – черные. Один момент: до трех лет он серого цвета с бледно-розовым налетом, а затем меняет "шубу". Младший научный сотрудник Института зоологии РК орнитолог Айжан Ташимова пояснила, что это прежде всего связано с его питанием. Еще краснокрыл впечатляет внушительным размером – он достигает 130 сантиметров и четырех килограммов.

"Фламинго ест небольших ракообразных, личинки насекомых, червей, моллюсков и водоросли, которых находит на мелководье. Их розовая окраска происходит от маленьких красных рачков, в которых содержится каротиноид". Орнитолог Айжан Ташимова

Фото: из личного архива Турганбая Шапагатова

Ареал розовых фламинго включает территории от юга и востока Испании, юга Франции, через Африку, включая Мадагаскар, далее на восток через Казахстан и Ближний Восток до Индии и Шри-Ланки. Граница перелетов проходит по западному побережью Африки от Мавритании до Сьерра-Леоне через Средиземноморье в Южную Азию. Маршрут не меняется на протяжении столетий.

"В Казахстане фламинго населяет преимущественно водоемы Тенгиз-Кургальджинской впадины и северо-восточного побережья Каспийского моря. Основными местами обитания являются мелководья с разной соленостью воды. Миграционные пути в большей степени охватывают западную половину нашего государства. Однако нередко молодые птицы разлетаются с мест гнездования и в северо-восточном направлении". Орнитолог Айжан Ташимова

Фото: из личного архива Турганбая Шапагатова

В мире насчитывается не меньше 500 тыс. особей. Сезон размножения розовых фламинго в Казахстане длится с мая до середины июня. Кладка состоит из одного яйца, редко – двух. Инкубационный период продолжается 27-31 день.

Жемчужина Мангистауской области

Руководитель отдела Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Турганбай Шапагатов отметил, что редкие красавцы являются украшением и гордостью региона.

"Местом обитания розовых фламинго на территории Мангистауской области являются Каспийское море, острова на Каспийском море и озеро Караколь. Озеро Караколь – рукотворное озеро. Оно появилось в 60-х годах к юго-востоку от Актау в результате деятельности Мангистауского атомно-энергетического комбината и было взято под охрану государства. Водоем стал частью особо охраняемой природной территории "Карагие-Каракольского государственного зоологического заказника республиканского значения". На озере Караколь фламинго делает остановку во время весеннего, осеннего, зимнего перелетов, мигрируя с озер Тенгиз и Коргалжын из Коргалжынского государственного природного заповедника в Акмолинскую область. А когда холодает, птицы отправляются в Хазарский заповедник в Туркменистан или еще дальше: в Иран, либо в арабские страны". Турганбай Шапагатов

Турганбай Шапагатов отметил, что в настоящее время на озере Караколь прилетели фламинго.

"Фламинго на территории Мангистауской области обитали всегда, тем более после образования озера Караколь они прилетают сюда постоянно. Во время сезонных перелетов их количество в среднем достигает от одного до пяти тысяч особей. Эти пернатые прилетают к нам потому, что на островах Каспийского моря и на озере Караколь имеется хорошая кормовая база". Турганбай Шапагатов

Под зоркой охраной

Туристы могут любоваться розовым фламинго на озере Караколь, однако, учитывая, что оно является особо охраняемой природной территорией Карагие-Каракольского государственного заказника, посещать это место можно только по разрешению Устюртского заповедника или территориальной инспекции.

"Согласно требованию п.п. 5 п. 3 ст. 14 Закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", установлен запрет на пролет самолетов, вертолетов и иных летательных аппаратов над территорией массового обитания тюленей, диких копытных животных и колониальных птиц ниже одного километра. Поэтому запуск летательных аппаратов ниже одного километра над территорией массового обитания фламинго запрещен. За запуск летательных аппаратов над фламинго в озере Караколь один из местных блогеров несколько раз был привлечен к административной ответственности". Турганбай Шапагатов

Фламинго в Казахстане занесены в Красную книгу и входят в перечень редких и исчезающих видов животных. Редких красавцев всячески охраняют и оберегают специальные органы. В 2024 году сотрудниками инспекции и инспекторами Карагие-Каракольского государственного заказника зафиксированы 18 случаев спасения птиц, в основном лебедей, а с фламинго был один инцидент.

"В 2023-2024 годах зафиксировано два факта гибели фламинго. В обоих случаях гибель птиц была из-за непогоды, то есть во время весеннего перелета, предположительно, из-за сильного ветра они потеряли ориентир и столкнулись с высоковольтной линией электропередач. За последние несколько лет не зарегистрировано ни одного факта незаконной охоты на фламинго. Все равно эти птицы нуждаются в постоянной защите. Особенно нельзя их беспокоить присутствием, видеосъемками с помощью летательных аппаратов". Турганбай Шапагатов

Фото: из личного архива Турганбая Шапагатова

Спасатель пернатых

Казахстанцам запомнилась трогательная история, когда в декабре 2023 года блогер из Актау Азамат Сарсенбаев спас двух фламинго и ухаживал за ними у себя в квартире.

"В конце 2023 года ко мне обратился мужчина с просьбой помочь. Он принес мне ослабленного фламинго, сказал, что нашел его на месторождении. После него ко мне обратились из морпорта, куда залетел детеныш от холода. Они не знали, как кормить его, давали кусочками яблоко. Но птица не ела такое. Я погуглил и по рецепту приготовил смесь: взбил креветки и рыбу, смешал с водой. Дал пернатым, они поели. Так держал их у себя в ванной более 10 суток, пока их не забрали сотрудники Алматинского зоопарка". Азамат Сарсенбаев

Накануне Азамат Сарсенбаев снова снял на видео розовых фламинго в озере, которые плотно сомкнулись друг другу, словно согреваясь на снегу.

"Я заметил, что фламинго два раза в год прилетают к нам. Весной они здесь с конца февраля до середины апреля, а осенью с конца сентября по середины ноября. Обычно они по всему полуострову находятся, но чаще в мелководной части. Я снимаю в 100 м, стараюсь не приближаться, чтобы не тревожить их. Хотя они достаточно смелые. А маленькие пугливые, когда к ним дрон подлетает за 200 м, они сразу улетают. Птицы очень осторожные, людям сложно увидеть их вживую, они находятся далеко от берега, разве что биноклем любоваться ими". Азамат Сарсенбаев

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Как белая ворона

В Алматинском зоопарке рассказали, что из спасенных фламинго выжил лишь один. Он примкнул к обитателям – красному фламинго, родина которых – Центральная Америка. Они тепло приняли новичка.

"В декабре 2023 года из Актау на самолете наши ветеринарные врачи привезли двух птенцов-подростков розовых фламинго. Возможно, это второй выводок, который не успел окрепнуть, и им не хватило сил улететь со своей стаей на юг. Один из фламинго не перенес перелет и, к сожалению, погиб. Второй птенец оказался более крепким. Прошло более года, он уже адаптировался. Живет и чувствует себя прекрасно. У него хороший аппетит. Однако эта птица уже не выживет в дикой природе, поэтому принято решение оставить ее в зоопарке". Алматинский зоопарк

Посетители зоопарка сразу же узнают спасенную птицу по окрасу: она самая светлая на фоне красных фламинго, поэтому, как "белая ворона" в стае. Часто ее снимают на видео и отправляют спасителю, подтверждая, что с ней все хорошо. По закону природу через два года красавец сменит свой серый наряд на розовый.