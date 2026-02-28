Снег и мороз до -41°С сохранится в Казахстане в первый день весны

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 1 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части Казахстана.

"Пройдет снег, на западе осадки (дождь, снег). И только на севере и в центре страны под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков". РГП "Казгидромет"

По республике также прогнозируют усиление ветра, в западных, южных регионах – гололед.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается сильный мороз до -41°C, на северо-востоке Карагандинской области – до -35°C.

