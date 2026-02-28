В 10 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в десяти областях Казахстана на 1 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Алматы временами ожидаются туман, гололед.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются снег, низовая метель. На юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке, в предгорных, горных районах области порывы 18-23 м/с. Ночью на севере области ожидается сильный мороз 25 градусов. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед.

В Шымкенте временами ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается туман.

В центре, на севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается гололед. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), гололед. Ночью в центре области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, ночью на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидаются временами сильный снег, гололед.

В Жамбылской области временами туман, гололед. Ветер северо-восточный, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

Ночью на западе, севере Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, днем снег, на западе, севере области низовая метель, гололед. На юге, востоке области туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Ночью на севере области ожидается сильный мороз 25 градусов. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, юге области ожидается туман. В Уральске днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 1 марта.