События

О мошенничествах при доставке техники предупреждают предпринимателей в полиции

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 17:29 Фото: Zakon.kz
В Алмалинском районе Алматы полиция проводит встречи с владельцами магазинов и сервисных центров, продающими телефоны, гаджеты и другую цифровую технику. Цель – предупредить случаи мошенничества при курьерской доставке, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, некоторые курьеры не довозят заказ до клиента и исчезают, причиняя предпринимателям материальный ущерб.

Начальник Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан призвал бизнес проверять личность курьеров и подтверждать заказы через официальные сервисы доставки. Он отметил, что совместная работа полиции и предпринимателей помогает предотвратить потерю дорогой техники и сохранить репутацию.

"В практике встречаются случаи, когда злоумышленники используют схему с курьерской доставкой для завладения дорогостоящими гаджетами. Поэтому мы обращаемся к предпринимателям с просьбой внимательно проверять данные курьеров, фиксировать передачу товара и работать только через проверенные сервисы доставки. Такие меры помогут избежать материального ущерба и сохранить деловую репутацию", – подчеркнул Максат Пшан.

Полицейские рекомендуют фиксировать передачу товара, сохранять данные заказов и сразу обращаться в полицию при подозрительных ситуациях.

Профилактические встречи в торговых точках района будут продолжены, отметили в МВД.

Купить права стало сложнее: МВД внедряет электронный формат для сертификатов автошкол.

