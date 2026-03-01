#Референдум-2026
События

В главных городах и 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 17:09 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте, а также 14 областях Казахстана на 2 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане утром и днем ожидаются снег, низовая метель. Ветер днем будет с порывами 15-20 м/с.

В Алматы временами ожидаются туман, гололед.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ветер на востоке, в центре, горных районах области будет с порывами 18-23 м/с. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед. Ветер днем будет с порывами 18-23 м/с.

В Шымкенте ночью временами ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь.

Ночью на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем на юге области дождь, в горных районах области осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге, в горных районах области туман. Ветер на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью и утром туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель, днем снег, низовая метель. На западе, севере области ожидается туман. Ветер днем на западе, севере, востоке области будет с порывами 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидаются снег, низовая метель. Ветер днем будет с порывами 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, юге области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

На севере, северо-востоке Актюбинской области ожидаются небольшие осадки (преимущественно снег), гололед. Ветер на северо-востоке области будет с порывами 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается на дорогах гололедица. На северо-востоке, в центре области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается на дорогах гололедица.

На юге, востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидаются туман, гололед. Ветер на востоке, в горных районах области будет 15-20 м/с, в районе Алакольских озер порывы будут 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидается туман.

В Костанайской области ожидается снег, на западе, севере, востоке области низовая метель, днем гололед. На юге, востоке области туман. Ветер на западе, севере, востоке области будет 15-20 м/с. В Костанае ожидаются снег, низовая метель.

В области Абай ветер днем в Жарминском районе будет с порывами 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер днем на западе, юге области будет с порывами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер на западе, юге области будет с порывами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются снег, низовая метель.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. В Кызылорде ожидается гололед.

В горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Временами ожидаются туман, гололед. Ветер ночью в горных районах области, днем на юго-западе, в горных районах области будет 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 марта.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
МИД готовит срочную эвакуацию казахстанцев с Ближнего Востока
18:06, Сегодня
МИД готовит срочную эвакуацию казахстанцев с Ближнего Востока
В 10 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
17:14, 28 февраля 2026
В 10 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
В 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на воскресенье
17:41, 17 января 2026
В 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на воскресенье
