События

4 авто и квартира в элитном ЖК Алматы: арестован предполагаемый организатор ОПГ

Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, автокредит, автокредитование , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 12:08 Фото: freepik
Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся на территории Алматы и Павлодарской области незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 3 марта 2026 года, раскрыли в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу:

"Несмотря на установленный законодательный запрет, подозреваемый с целью систематического извлечения дохода организовал устойчивую схему реализации вейпов. Для маскировки противоправной деятельности сеть магазинов переименована и формально переориентирована на продажу кальянной продукции, тогда как фактически осуществлялась реализация электронных систем потребления и комплектующих к ним".

По данным АФМ, сбыт запрещенной продукции осуществлялся также через мессенджер Telegram с использованием курьерской доставки.

"Для конспирации использовались арендованные помещения, доверенные лица, а также зашифрованные каналы связи в мессенджерах. Денежные средства от незаконной реализации аккумулировались как в наличной форме, так и на банковских счетах индивидуальных предпринимателей, после чего распределялись между участниками преступной группы".Пресс-служба АФМ РК

Отмечается, что в ходе обыска изъято свыше 131 тыс. вейпов стоимостью 711 млн тенге.

"Реализация продукции ориентировалась преимущественно на молодежную аудиторию, включая несовершеннолетних школьников и студентов, что создавало прямую угрозу их здоровью. Несмотря на изобличение и избрание меры пресечения, подозреваемый продолжил координировать деятельность группы через аффилированных лиц, используя усиленные меры конспирации. На преступные доходы им приобретены 4 автомашины и 4-комнатная квартира в элитном ЖК Алматы, на которые в целях конфискации наложен арест".Пресс-служба АФМ РК

Как уточнили в агентстве, организатор и пятеро участников преступной группы помещены под стражу.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

26 февраля 2026 года стало известно, что в Алматы раскрыли запрещенный бизнес на миллиард тенге. Подробности крупной схемы незаконной торговли вейпами раскрыли в прокуратуре города.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
