Дождь и снег прогнозируют на большей части Казахстана 4 марта

В "Казгидромете" поделились прогнозом синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 4 марта, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана, за исключением запада и юго-запада страны, ожидаются осадки и усиление ветра.

"Отрог антициклона сохранит сухую, безветренную погоду на западе и юго-западе страны. На остальной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, на юге, юго-востоке – осадки (дождь, снег), метель, усиление ветра, на юго-востоке – гололед. По РК ожидается туман". РГП "Казгидромет"

Ранее мы писали, какой будет погода в столице и двух мегаполисах страны с 3 по 5 марта.