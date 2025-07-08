В Алматинском зоопарке сообщили хорошую новость

В начале июня Алматинский зоопарк принял у себя аккредитационную комиссию Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA). Зоопарк успешно прошел аккредитацию организации, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 июля администрация зоопарка сообщила на своей странице в Instagram.

Отмечается, что в Алматы прибыли эксперты из Великобритании, Дании, Нидерландов и Швеции. Они высоко оценили уровень содержания животных, обновленную инфраструктуру и вклад зоопарка в международные программы по сохранению редких видов.

"Алматинский зоопарк – замечательное место, а Казахстан – гостеприимная страна с уникальной фауной. Сотрудничество Алматинского зоопарка с международными ассоциациями позволяет нам делать важнейшую работу по сохранению животных", – отметил руководитель шведского зоопарка Nordens Ark Матс Хёггрен.

Директор зоопарка Сеилхан Акилбеков отметил, что каждый год они принимают коллег из Европы.

"Это признание – заслуга всей команды. Мы продолжаем расти и развиваться", – прокомментировал он.

А ранее в зоопарке Алматы разъяснили ситуацию с "грязными прудами".

