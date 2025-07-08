В Алматинском зоопарке сообщили хорошую новость
Фото: Zakon.kz
В начале июня Алматинский зоопарк принял у себя аккредитационную комиссию Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA). Зоопарк успешно прошел аккредитацию организации, сообщает Zakon.kz.
Об этом 8 июля администрация зоопарка сообщила на своей странице в Instagram.
Отмечается, что в Алматы прибыли эксперты из Великобритании, Дании, Нидерландов и Швеции. Они высоко оценили уровень содержания животных, обновленную инфраструктуру и вклад зоопарка в международные программы по сохранению редких видов.
"Алматинский зоопарк – замечательное место, а Казахстан – гостеприимная страна с уникальной фауной. Сотрудничество Алматинского зоопарка с международными ассоциациями позволяет нам делать важнейшую работу по сохранению животных", – отметил руководитель шведского зоопарка Nordens Ark Матс Хёггрен.
Директор зоопарка Сеилхан Акилбеков отметил, что каждый год они принимают коллег из Европы.
"Это признание – заслуга всей команды. Мы продолжаем расти и развиваться", – прокомментировал он.
А ранее в зоопарке Алматы разъяснили ситуацию с "грязными прудами".
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