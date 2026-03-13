Молодежь Карагандинской области – за новую Конституцию

Около 6000 молодых карагандинцев собрались на закрытии форума волонтеров.

13 марта 2026 года в Караганде, в спортивном комплексе "Жастар", состоялась торжественная церемония закрытия форума волонтеров, посвященного Международному году волонтеров. В масштабном событии приняли участие около 6000 молодых жителей Карагандинской области – представители волонтерских организаций, активная молодежь, общественные деятели и инициаторы социальных проектов. Глава региона выступил с приветственным словом.



Форум стал площадкой для диалога, обмена идеями и обсуждения роли добровольчества в развитии общества.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Участники форума – молодежь Карагандинской области – поддержали ключевые идеи обновленного Основного закона: укрепление гражданских свобод, развитие человеческого капитала, поддержку семьи и социальных инициатив, защиту частной собственности и создание условий для самореализации молодых людей. Как известно, отдельное внимание в новой Конституции уделено развитию волонтерской деятельности и благотворительности как важной части общественной жизни.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

"Волонтерство сегодня – это не просто участие в благотворительных акциях. Это школа гражданской зрелости, где формируется поколение людей, готовых брать ответственность за судьбу своей страны", – подчеркнул на церемонии закрытия форума член Коалиции Карагандинской области по разъяснению народной Конституции Ерболат Закиров.

Именно поэтому карагандинская молодежь рассматривает предстоящий референдум как важный шаг в развитии государства. По словам участников мероприятия, возможность выразить свою позицию и внести вклад в принятие Основного закона страны – это редкий шанс повлиять на будущее Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Торжественная церемония завершилась праздничной программой с участием популярных казахстанских исполнителей Айқына и BAYANSULU.







Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Участники форума отметили, что активная молодежь региона намерена проявить свою гражданскую ответственность и принять участие в общенациональном референдуме.



Карагандинская молодежь уверена: будущее страны формируется сегодня – и каждый голос имеет значение.