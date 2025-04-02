Грозы, туман и сильный ветер: в ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 14 областях Казахстана на 3 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный днем в центре области 15-20 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер восточный днем в районе Алакольскиз озер порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на юге, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на северо-западе области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный днем порывы 15 м/с.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается дождь. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный днем порывы 17-22 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, в центре области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается дождь. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается дождь. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В области Улытау ожидается ветер юго-восточный, южный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер юго-западный ночью на западе, севере области 15-20, днем порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, днем на востоке, в горных районах области порывы 18 м/с.

Ранее сообщалось, какой будет погода в апреле в Казахстане.