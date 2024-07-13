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Майнинговую ферму за 4 млн тенге конфисковали у россиянина в Павлодаре

майнинговая ферма, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 10:25 Фото: pixabay
Апелляционная коллегия областного суда в Павлодаре подтвердила законность конфискации у гражданина России майнингового оборудования стоимостью 4 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Верховного суда пояснили, что мужчина пытался ввезти майнинговый сервер на территорию Казахстан, не имея специальной лицензии. За это районный суд оштрафовал его на 55 тыс. тенге, а также постановил конфисковать оборудование.

Оплатив штраф, иностранец обжаловал в апелляции постановление суда, чтобы вернуть оборудование, обещая получить на него соответствующую лицензию.

"Россиянин приобрел оборудование только в целях экспорта, в Казахстане он не проживает, регистрации не имеет. При этом майнинговое оборудование относится к специфическим товарам двойного назначения, экспорт которого контролируется в целях национальной безопасности. Поэтому коллегия не нашла правовых оснований для отмены постановления суда первой инстанции в части конфискации. Жалобу оставили без удовлетворения", – пояснили в Верховном суде.

Постановление вступило в законную силу.

В июне 2024 года в Алматинской области выявили майнинговую ферму, в которой использовали 150 аппаратов. В ходе обыска обнаружены 17 оборудованных контейнеров. Изъяты два ресивера видеокамер и светозвуковое автоматическое оружие с патронами. По факту незаконного предпринимательства возбуждено уголовное дело.

В начале мая 2024 года в Казахстан из России пытались незаконно ввезти майнинговую ферму стоимостью 230 млн тенге.

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