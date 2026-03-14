События

В Атырау реализуется проект по раннему приобщению детей к труду

дети, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 10:57 Фото: акимат Атырауской области
В Атырауской области с января текущего года в республиканском проекте "Раннее приобщение к труду и профессиям" принимают участие 5 дошкольных организаций – 3 государственных и 2 частных детских сада, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

В проекте задействован 581 ребенок в возрасте 4-5 лет и 43 педагога. Кроме того, BabySkills является продолжением международных программ JuniorSkills и WorldSkills. Особенность проекта в том, что знакомство детей с различными профессиями начинается уже на этапе детского сада.

Дети знакомятся с различными специальностями и осваивают трудовые и профессиональные навыки через игру и практические занятия, что способствует раннему развитию интереса к труду и раскрытию творческих способностей.

Фото: акимат Атырауской области

"От Атырауской области в проекте участвуют детские сады №29 "Нурсая", №39 "Ак когершин" города Атырау, частные детские сады "Мирас" и "Алтын сака", а также детский сад "Алтын-Ай" Махамбетского района. В рамках проекта в дошкольных организациях проводятся практические занятия по ювелирному и швейному делу, кулинарии, садоводству, декоративно-прикладному искусству и другие. Это позволяет формировать у детей интерес к труду с раннего возраста", – сказала главный специалист Управления образования Атырауской области Гульсим Гильманова.
Айсулу Омарова
