В двух частях Казахстана ожидается снег 15 марта
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по Казахстану на 15 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в воскресенье, в северных и восточных регионах РК ночью пройдет снег, днем – осадки в виде дождя и снега.
На остальной территории Казахстана обещают погоду без осадков.
По республике также прогнозируют туман и усиление ветра, на севере, востоке – с низовой метелью.
Ранее синоптики предупредили жителей восьми городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 14 марта.
