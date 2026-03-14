В двух частях Казахстана ожидается снег 15 марта

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по Казахстану на 15 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье, в северных и восточных регионах РК ночью пройдет снег, днем – осадки в виде дождя и снега.

На остальной территории Казахстана обещают погоду без осадков.

По республике также прогнозируют туман и усиление ветра, на севере, востоке – с низовой метелью.

Ранее синоптики предупредили жителей восьми городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 14 марта.