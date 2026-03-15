Знаменитые спортсмены в ВКО сделали свой выбор на референдуме

В Восточно-Казахстанской области сегодня царила особая атмосфера праздника и гражданской активности.

Свой гражданский долг пришли выполнить известные спортсмены – чемпионы по тяжелой атлетике Денис Уланов и Ерзат Сакабанов, а также прославленная легкоатлетка, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Именно участие таких выдающихся спортсменов придало событию особую значимость. Ольга Рыпакова подчеркнула, что участие в общественной жизни страны – это ответственность каждого гражданина и пример для подрастающего поколения.

Спортсмены отметили важность участия каждого гражданина в жизни страны и призвали молодежь не оставаться в стороне, проявлять активную гражданскую позицию и активно участвовать в развитии общества.