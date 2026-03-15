Знаменитые спортсмены в ВКО сделали свой выбор на референдуме
Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области сегодня царила особая атмосфера праздника и гражданской активности.
Свой гражданский долг пришли выполнить известные спортсмены – чемпионы по тяжелой атлетике Денис Уланов и Ерзат Сакабанов, а также прославленная легкоатлетка, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.
Фото: пресс-служба акимата ВКО
Именно участие таких выдающихся спортсменов придало событию особую значимость. Ольга Рыпакова подчеркнула, что участие в общественной жизни страны – это ответственность каждого гражданина и пример для подрастающего поколения.
Фото: пресс-служба акимата ВКО
Спортсмены отметили важность участия каждого гражданина в жизни страны и призвали молодежь не оставаться в стороне, проявлять активную гражданскую позицию и активно участвовать в развитии общества.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript