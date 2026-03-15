Свой выбор на общенациональном референдуме сделали мангистауские чемпионы

Сегодня, 15 марта, известные спортсмены Мангистауской области, прославляющие регион на международной арене, проявили гражданскую ответственность и единство, приняв участие в общенациональном референдуме.

В этот исторически важный для страны день они пришли на избирательные участки с самого утра, подавая яркий пример патриотизма и активной гражданской позиции для молодежи.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Одними из первых проголосовали чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов, а также мастера джиу-джитсу, братья-близнецы Айбек и Нурбек Закарины. К ним присоединились всадник команды "Кокмойнак" Нурсагы Семенбай, вносящий вклад в развитие национальных видов спорта, и гордость казахской борьбы, известный под прозвищем "Кара бура", Нурдаулет Жарылгапов.

Не остались в стороне и защитники чести страны на татами – дзюдоисты Айбек Имашев, Сунгат Жубаткан, Акниет Турдан и Торекен Кобланов. Вместе с ними свой гражданский долг исполнили рекордсмен по гиревому спорту Нартай Алтыбаев, президент промоушена NAIZA Нурбек Карабала и мастер ММА Женис Кайранов, а также многократная чемпионка РК по художественной гимнастике Жансая Жанбыршиева.

Спортсмены подчеркнули, что этот референдум имеет огромное значение для дальнейшего развития государства и укрепления общественного согласия. Их участие стало символом единства и ответственности. Чемпионы, которые поднимают флаг Казахстана на мировых аренах, сегодня вновь показали пример настоящего патриотизма, вдохновляя жителей региона и особенно молодое поколение.