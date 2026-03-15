Свой выбор на референдуме сделала Жамиля Серкебаева

В Алматы 15 марта 2026 года на референдуме проголосовала казахстанская скрипачка Жамиля Серкебаева, передает корреспондент Zakon.kz.

Свой выбор она сделала на избирательном участке, расположенном в Национальной библиотеке РК.

Фото: Zakon.kz

"Этот референдум и новая Конституция с поправками, наверное, в каком-то смысле объединяют нас. Уже несколько месяцев мы говорим об этом и обсуждаем, и это показывает, что нас волнуют вопросы, которые касаются каждого гражданина Казахстана. Я уже взрослый человек, и для меня очень важно, что эту Конституцию мы принимаем вместе, всей страной. Это имеет большое значение для будущих поколений и нашей молодежи", – заявила Жамиля Серкебаева.

Жамиля Серкебаева – известная казахстанская скрипачка-виртуоз, заслуженный деятель Казахстана и член New York Jazz Association. В своем творчестве она сочетает классическую технику с джазовой импровизацией, выступает на международных фестивалях, а также сотрудничает с мировыми звездами, включая Дидье Маруани.

В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше. В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум. Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции. Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".