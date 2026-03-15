В Актюбинской области 60 свекровей и 60 невесток одновременно пришли на избирательный участок

Инициатива стала ярким символом преемственности поколений и семейного единства. Совместное участие свекровей и невесток в важном общественном событии наглядно показывает сплоченность и ответственность, которую высоко ценит наше общество, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня мы, активные бабушки и матери, пришли на референдум вместе с нашими невестками. Мы проголосовали за светлое будущее нашей страны. Выражаем благодарность нашим невесткам, которые последовали за нами и идут по нашим следам. Пусть наша страна будет благополучной, а наш народ – в мире и спокойствии", – поделилась своим пожеланием представительница старшего поколения Аккагаз Тажигулова.

Фото: акимат Актюбинской области

На избирательном участке дружная группа вызвала интерес и искренние улыбки. Такие моменты еще раз доказывают, что гражданская активность – это не просто долг, но и ценность, объединяющая людей.

Жители Актобе своим примером показали, что не остаются равнодушными к будущему страны и служат вдохновляющим примером осознанного участия и общей ответственности.