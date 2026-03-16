События

Штормовое предупреждение: опасная погода накроет ряд областей Казахстана во вторник

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 20:05
В 15 областях Казахстана на 17 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В районе Алакольских озер области Жетысу ветер юго-восточный, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

На юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается пыльная буря.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Актюбинской области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, днем на юге области порывы 15 м/с. В Актобе временами ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, ночью в центре области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, ночью и утром на юге области порывы 15 м/с. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидается туман.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юге, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Семее ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области ожидается туман. В Костанае ожидается туман.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

Ночью на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 17-19 марта 2026 года. Из него следует, что по стране прогнозируются дальнейшее повышение температуры и осадки.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
