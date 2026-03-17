События

Бывшая замакима Бакытгуль Хаменова избежала тюремного заключения

Фото: Facebook/Бакытгуль Хаменова
Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой заменили наказание за коррупцию в виде заключения на ограничение свободы, сообщает Zakon.kz.

16 марта 2026 года суд №2 города Атырау рассмотрел представление службы пробации. Отсрочка исполнения наказания Хаменовой действовала до 10 марта 2026 года.

В суде сообщили, что за этот период бывшая чиновница не нарушала общественный порядок, к административной ответственности не привлекалась и выполняла обязанности по воспитанию ребенка, пишет "Ак Жайык".

С учетом этих обстоятельств суд удовлетворил представление. Неотбытая часть наказания заменена на 7 лет ограничения свободы с пробационным контролем на тот же срок.

11 декабря 2021 года стало известно о задержании заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой по подозрению в коррупции. По материалам дела, речь шла о взятке в размере 4,5 млн тенге при реализации проекта по установке памятника Абаю Кунанбаеву. 15 ноября 2022 года ей огласили приговор – 7 лет лишения свободы. Исполнение приговора отсрочили на три года из-за наличия малолетнего ребенка.

Ранее в соцсетях появилось видео с ее участием на торжественном мероприятии. В Генпрокуратуре пояснили, что нарушений не было: она получила разрешение службы пробации.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Как осужденная за коррупцию Бакытгуль Хаменова оказалась на тое, рассказали в Генпрокуратуре
11:58, 30 октября 2025
Как осужденная за коррупцию Бакытгуль Хаменова оказалась на тое, рассказали в Генпрокуратуре
Кайрат Боранбаев выйдет из колонии
19:20, 20 октября 2023
Кайрат Боранбаев выйдет из колонии
Романтический жест обернулся тюремным заключением для жителя Актау
18:25, 12 февраля 2025
Романтический жест обернулся тюремным заключением для жителя Актау
Последние
Популярные
Читайте также
"Я буду счастлив": легенда UFC готов к превосходству Ислама Махачева
16:34, Сегодня
"Я буду счастлив": легенда UFC готов к превосходству Ислама Махачева
Казахстанский олигарх отрёкся от "Астаны" после слухов о приватизации клуба
16:19, Сегодня
Казахстанский олигарх отрёкся от "Астаны" после слухов о приватизации клуба
Огромные проблемы возникли у "Кайсара" со звёздным легионером
16:03, Сегодня
Огромные проблемы возникли у "Кайсара" со звёздным легионером
Появилось объяснение поражений боксёров Казахстана от узбеков на крупном турнире
15:34, Сегодня
Появилось объяснение поражений боксёров Казахстана от узбеков на крупном турнире
