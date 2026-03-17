Бывшая замакима Бакытгуль Хаменова избежала тюремного заключения

Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой заменили наказание за коррупцию в виде заключения на ограничение свободы, сообщает Zakon.kz.

16 марта 2026 года суд №2 города Атырау рассмотрел представление службы пробации. Отсрочка исполнения наказания Хаменовой действовала до 10 марта 2026 года.

В суде сообщили, что за этот период бывшая чиновница не нарушала общественный порядок, к административной ответственности не привлекалась и выполняла обязанности по воспитанию ребенка, пишет "Ак Жайык".

С учетом этих обстоятельств суд удовлетворил представление. Неотбытая часть наказания заменена на 7 лет ограничения свободы с пробационным контролем на тот же срок.

11 декабря 2021 года стало известно о задержании заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой по подозрению в коррупции. По материалам дела, речь шла о взятке в размере 4,5 млн тенге при реализации проекта по установке памятника Абаю Кунанбаеву. 15 ноября 2022 года ей огласили приговор – 7 лет лишения свободы. Исполнение приговора отсрочили на три года из-за наличия малолетнего ребенка.

Ранее в соцсетях появилось видео с ее участием на торжественном мероприятии. В Генпрокуратуре пояснили, что нарушений не было: она получила разрешение службы пробации.