#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

6 лет запросил прокурор для первого замакима ВКО Жаксылыка Омара

Фото: pixabay
Лишить ордена, забрать машину и посадить на 6 лет – такое наказание запросил прокурор для Жаксылыка Омара. Защита просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Очередное заседание прошло 31 марта 2026 года в межрайонном суде по уголовным делам города Усть-Каменогорска. На скамье подсудимых – бывший аким города, первый заместитель акима ВКО Жаксылык Омар, обвиняемый по статьям о мошенничестве в крупном размере и получении взятки в крупном размере.

Первый эпизод относится к периоду, когда Жаксылык Омар возглавлял Усть-Каменогорск. По версии следствия, потерпевшего попросили оформить заявку на получение автомобиля в качестве материальной помощи от одного из предприятий. Он получил Toyota Camry 75 (2021 года), после чего, по его словам, передал машину у здания акимата и больше ее не видел.

Позже автомобиль переоформили на третье лицо и обменяли по trade-in на более новую модель, которой, как считает следствие, пользовался обвиняемый. Ущерб оценен в 13 млн тенге. При этом в суде потерпевший сообщил, что деньги ему возмещены и претензий он не имеет.

Второй эпизод произошел в начале февраля. По материалам дела, Омар на встрече с сотрудником акимата озвучил сумму в 20 млн тенге. Сам он настаивает, что это была просьба, однако следствие расценивает это, как получение взятки за покровительство.

Сотрудник сообщил о ситуации в КНБ и действовал под контролем спецслужб. При повторной встрече стороны договорились о передаче денег частями. В тот же день через посредника подозреваемому передали 6 млн тенге наличными.

При задержании дома у Жаксылыка Омара и на работе изъяли 5,6 млн тенге.

В ходе прений государственный обвинитель запросила для него наказание в виде 6 лет лишения свободы. Также предложено конфисковать автомобиль Toyota Camry и пожизненно лишить права занимать государственные должности.

В числе смягчающих обстоятельств названы признание вины, возмещение ущерба и наличие малолетних детей. Кроме того, прокуратура предложила лишить подсудимого государственной награды – ордена "Құрмет".

Кстати, потерпевший в суде сообщил, что не настаивает на назначении наказания, связанного с лишением свободы. А сторона защиты отметила, что подсудимый с самого начала признал вину, содействовал расследованию, не совершал хищения из государственного бюджета, возместил ущерб. К тому же у него престарелые родители и семеро детей, пять из которых – несовершеннолетние. Более того, в зале суда адвокат напомнил о результатах работы экс-акима города. В связи с этим защита попросила назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Например, штраф.

В своем выступлении подсудимый сообщил, что искренне раскаялся: за время нахождения в СИЗО он переосмыслил случившееся и осознал, что главной ценностью для него являются семья и дети.

Он отметил, что уже возместил причиненный ущерб, готов оплатить штраф и просит суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

3 апреля 2026 года на очередном заседании ему будет предоставлено последнее слово.

Как известно, информация о задержании первого замакима ВКО Жаксылыка Омара появилась 13 февраля 2026 года. Суд над ним начался 19 марта 2026 года. Подсудимый вину признал полностью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Кира Мороз
Читайте также
Жаксылык Омар получил новую высокую должность при акиме ВКО
10:04, 07 апреля 2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: