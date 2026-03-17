Справедливый Казахстан становится главным якорем стабильности – эксперт США

О том, как масштабные внутренние трансформации Казахстана воспринимаются на Западе и почему опыт Астаны делает страну главным геополитическим стержнем макрорегиона, Zakon.kz рассказал председатель Института Центральной Азии и Кавказа доктор Фредерик Старр.

– Господин Старр, прошедший референдум официально закрепил отход от суперпрезидентской системы. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что старая Конституция выполнила свою историческую миссию, и теперь страна опирается на прогрессивный закон Справедливого Казахстана. Ранее Вы называли главу нашего государства "стратегическим мыслителем". Как Вы оцениваете состоявшийся институциональный шаг?

– Я всегда подчеркивал, что президент Токаев не из тех политиков, кто бросается в популистские или непродуманные проекты. Он действительно мыслит стратегически и на годы вперед. Прошедший референдум – это логическое и очень выверенное продолжение того курса на построение эффективного государства, который он последовательно реализует.

Отход от суперпрезидентской системы и создание более сбалансированной структуры ветвей власти – это важнейший шаг в сторону более зрелой политической модели. Когда руководство страны добровольно делегирует часть полномочий Парламенту и маслихатам, это свидетельствует о глубоком понимании: долгосрочная стабильность не может держаться только на одном человеке, она должна опираться на сильные, работающие институты. Утверждение принципов Закона и Порядка через обновление Конституции – это фундаментальный строительный блок для демократического будущего Казахстана.

– На встрече с активистами по итогам референдума глава государства подчеркнул, что новый Основной закон ориентирован именно на молодежь – поколение науки, инноваций и искусственного интеллекта. Он также выразил надежду на формирование "парламента молодежи". Почему, на Ваш взгляд, для долговечности таких реформ критически важно опираться на новое поколение и принимать решения именно через всенародное голосование?

– Это исключительно важный момент. Я много лет изучал историю и культуру вашего региона и всегда говорил, что у казахстанцев есть уникальная историческая черта – потрясающая способность к адаптации и восприятию передового опыта. Молодежь является главным носителем этого качества в современном динамичном мире.

Когда реформы такого тектонического масштаба принимаются через прямой диалог с народом на референдуме, они обретают подлинную легитимность. Привлечение молодых людей к этому политическому процессу гарантирует, что новая система не останется просто текстом на бумаге, а будет жить. Если новое поколение чувствует себя соавтором изменений, оно будет защищать и развивать эти институты. Это лучшая прививка от стагнации и гарантия того, что страна продолжит уверенно двигаться вперед.

– Вы часто отмечаете, что дух сотрудничества в Центральной Азии сейчас находится на беспрецедентно высоком уровне. Звонок от президента Узбекистана с поздравлениями – яркое тому подтверждение. Как внутренние реформы в Казахстане, направленные на децентрализацию и прозрачность, влияют на весь наш регион?

– Казахстан исторически играет роль ключевого драйвера и якоря стабильности в Евразии. Я всегда был сторонником того, что страны Центральной Азии должны развивать свои собственные мощные региональные структуры, и успехи каждой отдельной страны питают этот общий процесс.

То, что сегодня делает Астана, подает мощный позитивный сигнал всем соседям. Вы на практике показываете, что можно успешно модернизировать политическую систему, укреплять суверенитет и при этом оставаться надежным, миролюбивым партнером. Когда крупнейшая экономика региона делает ставку на прозрачность правил игры и защиту прав граждан, это неизбежно повышает доверие иностранных инвесторов ко всей Центральной Азии в целом. Действуя как единый, предсказуемый макрорегион, вы становитесь гораздо более привлекательными для глобального бизнеса.

– США и западные страны внимательно следят за процессами в Евразии. Делает ли сбалансированный и предсказуемый Казахстан страну более надежным союзником для Вашингтона?

– Безусловно. В Вашингтоне хорошо понимают, что Казахстан – это государство, последовательно инвестирующее в институциональные форматы сотрудничества. Мы видели это на примере развития дипломатической платформы C5+1, которая во многом по инициативе самих стран региона стала ключевым механизмом взаимодействия с США.

Касым-Жомарт Токаев показал себя настоящим патриотом, отстаивающим национальные интересы своей страны без каких-либо оговорок. В условиях нынешней глобальной геополитической турбулентности предсказуемый партнер, который решает внутренние вопросы через правовые механизмы и референдумы, ценится невероятно высоко. Ваша твердая ориентация на справедливость создает понятную, прозрачную среду для международных отношений и инвестиций. Это именно та политическая зрелость, которую международное сообщество хочет видеть в своих ключевых партнерах на евразийском пространстве.

