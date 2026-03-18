Казахстан упростил онлайн-разрешения на работу для иностранцев

Специалисты АО "Национальные информационные технологии" выступили с хорошей новостью для трудовых иммигрантов в Казахстане. Теперь, по их данным, в Казахстане обновлена услуга по выдаче и продлению разрешений, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению, эта услуга позволяет иностранным гражданам онлайн оформить или продлить разрешение на работу у физических лиц в домашнем хозяйстве на территории Казахстана.

"Для подачи заявления иностранному гражданину необходимо предварительно пройти ряд миграционных процедур, включая получение приглашения, индивидуального идентификационного номера (ИИН), а также наличие номера телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан Казахстана". АО "Национальные информационные технологии"

Уже после обновления на портале eGov.kz пользователю больше не нужно загружать часть документов вручную.

Например, медицинская справка (форма 028/у) и данные о страховке автоматически подгружаются из государственных систем. Это сокращает время подачи заявки и снижает вероятность ошибок.

Далее сказано, что при заполнении и отправке заявления система выполняет автоматические проверки.

"Если будут выявлены несоответствия или отсутствуют необходимые данные, гражданину отобразится уведомление, и подача заявления будет недоступна до устранения причин", – добавили специалисты.

