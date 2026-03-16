Как получить обратно переплаченные пенсионные взносы в Казахстане

Специалисты АО "Национальные информационные технологии" подсказали казахстанцам, как на eGov.kz можно сделать возврат ошибочно зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений, сообщает Zakon.kz.

Так, как оказалось, заявление на возврат суммы на портале направляет сам работодатель на тех сотрудников, на кого ошибочно были зачислены деньги.

На одну заявку по возврату ошибочно зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов можно подать только до 10 сотрудников. Если сумма ушла большим количеством людей, то необходимо заполнить еще одну.

Кроме того, сотрудникам (тем, кому ошибочно зачислили сумму) необходимо согласовать и подписать заявку в личном кабинете портала eGov.kz.

Уже после заявителю необходимо на статусной странице подписать заявку и ожидать результат обработки заявления.

"Результат услуг будет доступен в виде уведомления на статусной странице и в Личном кабинете портала eGov.kz", – говорится в официальном сообщении.

В Казахстане на 1 февраля 2026 года средний размер совокупной пенсии достиг 157 843 тенге. С начала года на выплаты пенсионерам из бюджета уже направлено 395,2 млрд тенге.