Советы

Как получить обратно переплаченные пенсионные взносы в Казахстане

фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 12:46 Фото: Zakon.kz
Специалисты АО "Национальные информационные технологии" подсказали казахстанцам, как на eGov.kz можно сделать возврат ошибочно зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений, сообщает Zakon.kz.

Так, как оказалось, заявление на возврат суммы на портале направляет сам работодатель на тех сотрудников, на кого ошибочно были зачислены деньги.

На одну заявку по возврату ошибочно зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов можно подать только до 10 сотрудников. Если сумма ушла большим количеством людей, то необходимо заполнить еще одну.

Кроме того, сотрудникам (тем, кому ошибочно зачислили сумму) необходимо согласовать и подписать заявку в личном кабинете портала eGov.kz.

Уже после заявителю необходимо на статусной странице подписать заявку и ожидать результат обработки заявления.

"Результат услуг будет доступен в виде уведомления на статусной странице и в Личном кабинете портала eGov.kz", – говорится в официальном сообщении.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 12:46
Утверждены новые правила выплаты пенсий из ЕНПФ

В Казахстане на 1 февраля 2026 года средний размер совокупной пенсии достиг 157 843 тенге. С начала года на выплаты пенсионерам из бюджета уже направлено 395,2 млрд тенге.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Где и как казахстанцам получить справку о пенсионных отчислениях
16:21, 21 ноября 2025
Где и как казахстанцам получить справку о пенсионных отчислениях
В Казахстане утвердили правила персонифицированного учета пенсионных взносов
09:41, 29 ноября 2023
В Казахстане утвердили правила персонифицированного учета пенсионных взносов
Правила уплаты и возврата отчислений на ОСМС изменились в Казахстане
09:00, 26 марта 2025
Правила уплаты и возврата отчислений на ОСМС изменились в Казахстане
Последние
Популярные
Читайте также
В чём особенность полуфинальных пар чемпионата Казахстана по хоккею
13:25, Сегодня
В чём особенность полуфинальных пар чемпионата Казахстана по хоккею
Почему организаторы топ-турнира в Майами обидели Елену Рыбакину
13:09, Сегодня
Почему организаторы топ-турнира в Майами обидели Елену Рыбакину
Стало известно, сколько фанатов "Актобе" прибыло в Алматы на матч с "Кайратом"
12:46, Сегодня
Стало известно, сколько фанатов "Актобе" прибыло в Алматы на матч с "Кайратом"
Сборная Узбекистана стала призёром первенства Азии и завоевала путёвку на ЧМ
12:20, Сегодня
Сборная Узбекистана стала призёром первенства Азии и завоевала путёвку на ЧМ
