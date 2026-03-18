События

Спецоперация сорвала крупный наркоканал в Шымкенте

лаборатория, наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 13:51 Фото: пресс-служба ДП Шымкента
В Шымкенте полиция ликвидировала нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, изъяла более 1 тонны прекурсоров и около 4,5 кг мефедрона – это почти 8 тысяч доз, сообщает Zakon.kz.

Известно, что химические вещества доставлялись со склада в Шымкенте в область Жетысу, где двое мужчин организовали лабораторию по изготовлению запрещенных веществ.

"Уже на месте были обнаружены и изъяты более 1 тонны прекурсоров, а также около 4,5 кг готового синтетического наркотика мефедрон, что эквивалентно почти 8000 разовых доз, которые могли попасть на улицы".Пресс-служба ДП Шымкента

Также изъято оборудование, предназначенное для изготовления наркотических средств.

По данным следствия, подозреваемые планировали распространять наркотики не только на территории Шымкента, но и в других регионах Казахстана.

В настоящее время проводится расследование.

"Подозреваемые заключены под стражу", – добавили в ДП.

Ранее мы рассказывали, что КНБ остановил незаконный вывоз стратегических ресурсов из Казахстана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
