Спецоперация сорвала крупный наркоканал в Шымкенте

В Шымкенте полиция ликвидировала нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, изъяла более 1 тонны прекурсоров и около 4,5 кг мефедрона – это почти 8 тысяч доз, сообщает Zakon.kz.

Известно, что химические вещества доставлялись со склада в Шымкенте в область Жетысу, где двое мужчин организовали лабораторию по изготовлению запрещенных веществ.

"Уже на месте были обнаружены и изъяты более 1 тонны прекурсоров, а также около 4,5 кг готового синтетического наркотика мефедрон, что эквивалентно почти 8000 разовых доз, которые могли попасть на улицы". Пресс-служба ДП Шымкента

Также изъято оборудование, предназначенное для изготовления наркотических средств.

По данным следствия, подозреваемые планировали распространять наркотики не только на территории Шымкента, но и в других регионах Казахстана.

В настоящее время проводится расследование.

"Подозреваемые заключены под стражу", – добавили в ДП.

