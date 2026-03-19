#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
482.32
553.37
5.63
События

Туман накроет Казахстан: штормовое предупреждение объявили на 20 марта

Фото: Zakon.kz
В ряде регионов Казахстана на 20 марта 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ночью и утром на севере туман, днем на западе и юге пыльная буря.

В Астане туман, гололед.

В Актюбинской области ночью и утром на севере, востоке и юге туман. В Актобе ночью и утром туман.

В Акмолинской области туман, гололед. В Кокшетау ночью и утром туман, на дорогах гололедица.

В Жамбылской области днем в горных районах дождь, гроза, на юге туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Таразе туман.

В Павлодарской области на юге и востоке туман, на дорогах гололедица. В Павлодаре туман, ночью и утром гололедица.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке туман, на дорогах гололедица. В Караганде временами туман.

В области Улытау на севере и востоке туман.

В Туркестанской области на юге и в горных районах дождь, гроза, на севере туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Шымкенте дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

В области Абай на севере, юге и в центре туман. В Семее ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области на севере гололед, на востоке и юге туман. В Усть-Каменогорске туман.

В Мангистауской области ночью и утром на юге и в центре туман. Ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке туман, гололед. В Уральске ночью и утром туман, гололед.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром туман, гололед, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области на западе, юге и востоке туман.

Также мы уже рассказывали, что пока в Астане сохраняются гололед и ночные морозы, в Алматы и Шымкенте уже вовсю чувствуется весна.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Штормовое предупреждение на 6 марта: туман и метели накроют Казахстан
Снег, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на субботу
Штормовое предупреждение на 12 марта: снег, гололед и метели накроют Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Кристина Шумекова завоевала две золотые медали на чемпионате Казахстана
22:33, Сегодня
Кристина Шумекова завоевала две золотые медали на чемпионате Казахстана
Покатилов помог лидеру чемпионата Азербайджана победить и оторваться от "Карабаха"
22:04, Сегодня
Покатилов помог лидеру чемпионата Азербайджана победить и оторваться от "Карабаха"
Овертайм решил исход полуфинального матча чемпионата Казахстана по хоккею
21:46, Сегодня
Овертайм решил исход полуфинального матча чемпионата Казахстана по хоккею
Лучший конькобежец страны одержал уверенную победу на чемпионате Казахстана
21:42, Сегодня
Лучший конькобежец страны одержал уверенную победу на чемпионате Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: