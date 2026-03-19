Туман накроет Казахстан: штормовое предупреждение объявили на 20 марта

В ряде регионов Казахстана на 20 марта 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ночью и утром на севере туман, днем на западе и юге пыльная буря.

В Астане туман, гололед.

В Актюбинской области ночью и утром на севере, востоке и юге туман. В Актобе ночью и утром туман.

В Акмолинской области туман, гололед. В Кокшетау ночью и утром туман, на дорогах гололедица.

В Жамбылской области днем в горных районах дождь, гроза, на юге туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Таразе туман.

В Павлодарской области на юге и востоке туман, на дорогах гололедица. В Павлодаре туман, ночью и утром гололедица.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке туман, на дорогах гололедица. В Караганде временами туман.

В области Улытау на севере и востоке туман.

В Туркестанской области на юге и в горных районах дождь, гроза, на севере туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Шымкенте дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

В области Абай на севере, юге и в центре туман. В Семее ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области на севере гололед, на востоке и юге туман. В Усть-Каменогорске туман.

В Мангистауской области ночью и утром на юге и в центре туман. Ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке туман, гололед. В Уральске ночью и утром туман, гололед.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром туман, гололед, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области на западе, юге и востоке туман.

