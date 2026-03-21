В Астане, Шымкенте и 13 областях объявлено штормовое предупреждение на 22 марта

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение по Казахстану на 22 марта 2026 года. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте, а также 13 областях, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица.

На западе и юге Акмолинской области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица. В Кокшетау ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.

В Шымкенте днем ожидаются дождь, гроза. Ветер днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. На севере, в горных районах области туман. Ветер утром и днем на юге, в горных районах области 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе утром и днем ожидаются дождь, гроза. Временами туман.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, днем гроза, пыльная буря. Ночью и утром на севере области туман. Ветер на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается дождь. Днем гроза, пыльная буря.

На юге, в центре области Абай ожидается туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Караганде ожидается временами туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане ожидается временами туман.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области туман. В Костанае ожидается туман.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Павлодаре ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются туман, гололед. Ветер днем порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. На западе, юге, в центре области ожидается туман. В Актау ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

