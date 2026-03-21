#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

В Астане, Шымкенте и 13 областях объявлено штормовое предупреждение на 22 марта

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 17:22 Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение по Казахстану на 22 марта 2026 года. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте, а также 13 областях, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица.

На западе и юге Акмолинской области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица. В Кокшетау ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.

В Шымкенте днем ожидаются дождь, гроза. Ветер днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. На севере, в горных районах области туман. Ветер утром и днем на юге, в горных районах области 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе утром и днем ожидаются дождь, гроза. Временами туман.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, днем гроза, пыльная буря. Ночью и утром на севере области туман. Ветер на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается дождь. Днем гроза, пыльная буря.

На юге, в центре области Абай ожидается туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Караганде ожидается временами туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане ожидается временами туман.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области туман. В Костанае ожидается туман.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Павлодаре ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются туман, гололед. Ветер днем порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. На западе, юге, в центре области ожидается туман. В Актау ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 22 марта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: