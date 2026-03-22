Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравительными посланиями

На имя Касым-Жомарта Токаева поступили телеграммы президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана по случаю праздников Ораза айт и Наурыз, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, в поздравлениях выражена надежда на то, что эти знаменательные дни, преисполненные милосердия и благодати, будут способствовать углублению взаимного сотрудничества и упрочению согласия между мусульманскими странами.

"В ответном послании глава нашего государства пожелал укрепления единства братских народов и установления стабильности на Ближнем Востоке. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на то, что дух обновления, присущий священным праздникам Ораза айт и Наурыз, принесет мир и процветание иранскому народу", – говорится в сообщении.

Ранее на имя президента Касым-Жомарта Токаева поступили поздравительные телеграммы от десятков глав иностранных государств и международных организаций.