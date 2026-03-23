В Астане и еще восьми городах прогнозируют ухудшение качества воздуха

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 09:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей девяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 23 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

23 марта неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Костанае, Павлодаре, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Атырау, Актобе, Астане, следует из прогноза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее был опубликован рейтинг городов Казахстана с самым грязным и чистым воздухом.

