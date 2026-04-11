Более 36 тыс. алматинцев приняли участие в экологической акции "Мөлдір бұлақ"

В Алматы 11 апреля 2026 года в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" проведены общегородские субботники, направленные на улучшение экологической обстановки, повышение санитарной культуры и благоустройство городской среды, сообщает Zakon.kz.

Экологическая акция "Мөлдір бұлақ" охватила 23 локации в восьми районах города. В мероприятиях приняли участие 36 300 человек, а также было задействовано 365 единиц специализированной техники.

Фото: акимат Алматы

По итогам проведенных работ вывезено 2590 кубометров мусора и отходов. Кроме того, в рамках субботника высажено 50 деревьев и 700 кустарников, что способствует дальнейшему озеленению и улучшению экологической ситуации в городе.

Наибольшее количество участников зафиксировано в Медеуском и Алатауском районах, где в совокупности приняли участие более 15 тыс. человек. Значительные объемы уборки также проведены в Бостандыкском, Ауэзовском и Наурызбайском районах.

Работы проводились на ключевых участках города, включая прибрежные зоны рек Улкен Алматы, Есентай и Карасу, дворовые территории, парки и общественные пространства. Особое внимание уделено очистке арычной сети, зеленых зон и мест массового пребывания горожан.