Более 36 тыс. алматинцев приняли участие в экологической акции "Мөлдір бұлақ"
Экологическая акция "Мөлдір бұлақ" охватила 23 локации в восьми районах города. В мероприятиях приняли участие 36 300 человек, а также было задействовано 365 единиц специализированной техники.
Фото: акимат Алматы
По итогам проведенных работ вывезено 2590 кубометров мусора и отходов. Кроме того, в рамках субботника высажено 50 деревьев и 700 кустарников, что способствует дальнейшему озеленению и улучшению экологической ситуации в городе.
Наибольшее количество участников зафиксировано в Медеуском и Алатауском районах, где в совокупности приняли участие более 15 тыс. человек. Значительные объемы уборки также проведены в Бостандыкском, Ауэзовском и Наурызбайском районах.
Работы проводились на ключевых участках города, включая прибрежные зоны рек Улкен Алматы, Есентай и Карасу, дворовые территории, парки и общественные пространства. Особое внимание уделено очистке арычной сети, зеленых зон и мест массового пребывания горожан.
