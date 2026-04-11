#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
473.13
554.08
6.13
События

Более 36 тыс. алматинцев приняли участие в экологической акции "Мөлдір бұлақ"

люди, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 16:22 Фото: акимат Алматы
В Алматы 11 апреля 2026 года в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" проведены общегородские субботники, направленные на улучшение экологической обстановки, повышение санитарной культуры и благоустройство городской среды, сообщает Zakon.kz.

Экологическая акция "Мөлдір бұлақ" охватила 23 локации в восьми районах города. В мероприятиях приняли участие 36 300 человек, а также было задействовано 365 единиц специализированной техники.

Фото: акимат Алматы

По итогам проведенных работ вывезено 2590 кубометров мусора и отходов. Кроме того, в рамках субботника высажено 50 деревьев и 700 кустарников, что способствует дальнейшему озеленению и улучшению экологической ситуации в городе.

Фото: акимат Алматы

Наибольшее количество участников зафиксировано в Медеуском и Алатауском районах, где в совокупности приняли участие более 15 тыс. человек. Значительные объемы уборки также проведены в Бостандыкском, Ауэзовском и Наурызбайском районах.

Фото: акимат Алматы

Работы проводились на ключевых участках города, включая прибрежные зоны рек Улкен Алматы, Есентай и Карасу, дворовые территории, парки и общественные пространства. Особое внимание уделено очистке арычной сети, зеленых зон и мест массового пребывания горожан.

Фото: акимат Алматы

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: