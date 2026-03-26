#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.33
557.57
5.74
События

Замакима привлечен к ответственности после проверки земельных участков на 52 млн тенге

Фото: pexels
Мерами прокуратуры Степногорска возвращены земельные участки на десятки миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 марта 2026 года, рассказали в прокуратуре Акмолинской области:

"В результате мер прокурорского надзора прокуратурой города Степногорска в государственную собственность возвращены земельные участки общей площадью свыше 1500 га кадастровой стоимостью 52 млн тенге. Проверкой установлены грубые нарушения земельного законодательства со стороны должностных лиц местного исполнительного органа, в том числе факты предоставления земельных участков без проведения торгов, несоблюдения конкурсных процедур, нецелевого использования и самовольного захвата земель".

Выявлено, что государственный контроль за рациональным и целевым использованием земель со стороны акимата города фактически не осуществлялся.

"По требованию прокуратуры Департаментом по управлению земельными ресурсами поданы 2 исковых заявления о возврате земельных участков, используемых с нарушением закона. По акту прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель акима, курирующий вопросы земельных отношений".Прокуратура Акмолинской области

19 марта 2026 года стало известно, что в Алматы прокуроры выявили нарушения земельного законодательства при принятии местным исполнительным органом постановления о начале процедуры принудительного отчуждения земельного участка площадью 0,5006 га.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: