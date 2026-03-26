Замакима привлечен к ответственности после проверки земельных участков на 52 млн тенге

Мерами прокуратуры Степногорска возвращены земельные участки на десятки миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 марта 2026 года, рассказали в прокуратуре Акмолинской области:

"В результате мер прокурорского надзора прокуратурой города Степногорска в государственную собственность возвращены земельные участки общей площадью свыше 1500 га кадастровой стоимостью 52 млн тенге. Проверкой установлены грубые нарушения земельного законодательства со стороны должностных лиц местного исполнительного органа, в том числе факты предоставления земельных участков без проведения торгов, несоблюдения конкурсных процедур, нецелевого использования и самовольного захвата земель".

Выявлено, что государственный контроль за рациональным и целевым использованием земель со стороны акимата города фактически не осуществлялся.

"По требованию прокуратуры Департаментом по управлению земельными ресурсами поданы 2 исковых заявления о возврате земельных участков, используемых с нарушением закона. По акту прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель акима, курирующий вопросы земельных отношений". Прокуратура Акмолинской области

19 марта 2026 года стало известно, что в Алматы прокуроры выявили нарушения земельного законодательства при принятии местным исполнительным органом постановления о начале процедуры принудительного отчуждения земельного участка площадью 0,5006 га.