События

Какие работы проводятся для недопущения паводков в Павлодарской области

Какие работы проводятся для недопущения паводков в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 09:25
В Павлодарской области из-за активного потепления возникла угроза паводков, чтобы миновать их спасатели проводят ряд превентивных мер, сообщает Zakоn.kz.

По данным "Казгидромета", в этом году в регионе отмечается значительное увеличение гидрометеорологических показателей: количество осадков превышает прошлогодние значения на 69%, запас воды в снежном покрове увеличился в 2,2 раза, а глубина промерзания грунта – на 35,3%.

До 29 марта ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха в регионе (до +15°С), что способствует интенсивному таянию снега и формированию талых вод. На контроле находится один перелив на автомобильной дороге.

Фото: ДЧС Павлодарской области

В ДЧС Павлодарской области рассказали, что вблизи села Шикылдак Экибастузского района из-за скопления талых вод вследствие активного таяния снега было принято решение о вскрытии дорожного полотна на подъездной дороге для предотвращения подтопления населенного пункта. Движение транспорта осуществляется по альтернативному маршруту, угрозы для населенного пункта нет. На месте организовано дежурство служб, проведены работы по укреплению дорожного полотна.

"В целях недопущения и предупреждения подтопления населенных пунктов заблаговременно ведутся превентивные мероприятия по откачке талых вод и вывозу снега. Все 1281 водопропускная труба на дорогах республиканского, областного и местного значения находятся в открытом состоянии. Проведены работы по зачернению снега на площади 149,5 км и обвалованию территорий общей протяженностью 6,5 км".ДЧС Павлодарской области

Фото: ДЧС Павлодарской области

Также сообщается, что создан значительный запас материально-технических ресурсов, включая более 63 тыс. мешков, 68 тыс. тонн инертных материалов и свыше 152 тонн ГСМ. В готовности находится группировка сил гражданской защиты численностью 1871 человек, задействовано 975 единиц техники, 357 водооткачивающих средств и 21 плавсредство.

Ситуация находится на постоянном контроле экстренных служб.

Позже спасатели рассказали, что снижают риск ледовых заторов и паводков.

"В Павлодарской области для расширение пропускной способности русла и предотвращение образования заторов, которые могут привести к подтоплению населенных пунктов проведены взрывные работы на трех участках сужения русла реки вблизи села Шолаксор Актогайского района. Общая площадь воздействия составила около 1000 кв. м".ДЧС Павлодарской области

Фото: ДЧС Павлодарской области

Сотрудники оперативно-спасательного отряда провели резку льда и бурение лунок для ослабления ледостава и предотвращения образования заторов на реке Селета, где уже прорезано 40 м ледового покрова и пробурено 96 лунок.

Заместитель председателя Комитета предупреждения ЧС Асет Жилкайдаров 27 марта 2026 года на брифинге в МЧС доложил о паводковой ситуации в Казахстане.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
