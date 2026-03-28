В Алматы расследуют схему получения строительных лицензий через "Е-лицензирование"

В Алматы выявили предполагаемую схему, связанную с получением лицензий I категории в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, с 2021 года группа лиц могла действовать в сговоре с сотрудниками КГУ "Управление градостроительного контроля города Алматы". Участники схемы через подконтрольные компании вносили в систему "Е-лицензирование" недостоверные сведения о наличии промышленных баз, специальной техники и квалифицированных специалистов.

Как утверждают в АФМ, фактического соответствия установленным требованиям не было, однако это позволяло компаниям получать лицензии в обход действующих норм. Всего, по информации ведомства, таким образом лицензии могли получить более 400 юридических лиц.

В ходе обысков изъяты документы и предметы, которые, как считают следователи, подтверждают противоправную деятельность.

Также сообщается, что за подобные "услуги" выплачивались вознаграждения от 2 до 5 млн тенге.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению, сообщили в АФМ.

