Бегство не помогло: подозреваемого в афере на 10 млрд вернули в Казахстан

Подозреваемый в организации финансовой пирамиды экстрадирован из Грузии в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры Казахстана, подозреваемый в составе организованной группы в 2019-2021 годах возглавлял структуры финансовой пирамиды в разных регионах страны.

В результате незаконной деятельности было привлечено более 10 млрд тенге под предлогом высокой прибыли для граждан.

"Часть соучастников уже осуждена к реальным срокам лишения свободы, а данный злоумышленник после совершения преступлений скрылся и был объявлен в международный розыск", – говорится в сообщении ведомства, которое опубликовано 30 марта 2026 года.

Уже в феврале 2026 года его задержали в Грузии, откуда экстрадировали на родину.

"Подозреваемый водворен в следственный изолятор". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Теперь за совершенные преступления ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

17 марта в Генпрокуратуре раскрыли данные другой истории. Тогда скрывавшегося в России участника ОПГ экстрадировали в Казахстан.