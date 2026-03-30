#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.53
555.44
5.92
События

Бегство не помогло: подозреваемого в афере на 10 млрд вернули в Казахстан

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 09:52 Фото: pexels
Подозреваемый в организации финансовой пирамиды экстрадирован из Грузии в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры Казахстана, подозреваемый в составе организованной группы в 2019-2021 годах возглавлял структуры финансовой пирамиды в разных регионах страны.

В результате незаконной деятельности было привлечено более 10 млрд тенге под предлогом высокой прибыли для граждан.

"Часть соучастников уже осуждена к реальным срокам лишения свободы, а данный злоумышленник после совершения преступлений скрылся и был объявлен в международный розыск", – говорится в сообщении ведомства, которое опубликовано 30 марта 2026 года.

Уже в феврале 2026 года его задержали в Грузии, откуда экстрадировали на родину.

"Подозреваемый водворен в следственный изолятор".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Теперь за совершенные преступления ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

17 марта в Генпрокуратуре раскрыли данные другой истории. Тогда скрывавшегося в России участника ОПГ экстрадировали в Казахстан. Другие детали можно узнать по этой ссылке.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
