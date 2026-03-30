Бегство не помогло: подозреваемого в афере на 10 млрд вернули в Казахстан
Подозреваемый в организации финансовой пирамиды экстрадирован из Грузии в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры Казахстана, подозреваемый в составе организованной группы в 2019-2021 годах возглавлял структуры финансовой пирамиды в разных регионах страны.
В результате незаконной деятельности было привлечено более 10 млрд тенге под предлогом высокой прибыли для граждан.
"Часть соучастников уже осуждена к реальным срокам лишения свободы, а данный злоумышленник после совершения преступлений скрылся и был объявлен в международный розыск", – говорится в сообщении ведомства, которое опубликовано 30 марта 2026 года.
Уже в феврале 2026 года его задержали в Грузии, откуда экстрадировали на родину.
"Подозреваемый водворен в следственный изолятор".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Теперь за совершенные преступления ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
