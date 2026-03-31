В Алматы задержали известного блогера Молдахана Адилетхана

Популярного казахстанского юриста и блогера Молдахана Адилетхана задержали в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Адилетхан является активным пользователем соцсетей. На его страницу в Instagram подписано более миллиона человек. Он получил известность благодаря своей публичной правовой деятельности. Согласно описанию его профиля, он проводит юридические консультации по гражданским, уголовным и административным делам.

Корреспондент Zakon.kz обратился в правоохранительные органы за комментарием по задержанию.

Там 31 марта 2026 года уточнили, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

"Департаментом полиции Алматы зарегистрировано досудебное расследование в отношении гр. М. по факту распространения заведомо ложной информации. Расследование продолжается". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

