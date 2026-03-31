События

В Алматы задержали известного блогера Молдахана Адилетхана

Фото: Instagram/adiletkhan
Популярного казахстанского юриста и блогера Молдахана Адилетхана задержали в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Адилетхан является активным пользователем соцсетей. На его страницу в Instagram подписано более миллиона человек. Он получил известность благодаря своей публичной правовой деятельности. Согласно описанию его профиля, он проводит юридические консультации по гражданским, уголовным и административным делам.

Корреспондент Zakon.kz обратился в правоохранительные органы за комментарием по задержанию.

Там 31 марта 2026 года уточнили, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

"Департаментом полиции Алматы зарегистрировано досудебное расследование в отношении гр. М. по факту распространения заведомо ложной информации. Расследование продолжается".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Немного ранее мы рассказывали, что сотрудники департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел (МВД) задержали на территории Жамбылской области супружескую пару, находившуюся в международном розыске.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
