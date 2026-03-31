Санжар Бокаев взят под стражу на два месяца

Казахстанский общественный деятель Санжар Бокаев арестован на два месяца, сообщает Zakon.kz.

О задержании Бокаева в Алматы стало известно 18 марта 2026 года. Тогда с заявлением выступила Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана.

Как пояснили в Генпрокуратуре, Бокаев "подозревается в том, что с целью распространения ложной информации и формирования негативного общественного мнения размещал в социальных сетях видеоматериалы о совершении отдельными лицами незаконной вырубки деревьев в общественной парковой зоне и кражи имущества со строительных объектов".

Уже 31 марта 2026 года в пресс-службе надзорного органа уточнили, что активиста арестовали на два месяца.

Меру пресечения избрали 19 марта.

"Постановлением следственного суда Алматы в отношении Бокаева санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев", – говорится в официальной публикации ведомства.

Утром 31 марта 2026 года в Департаменте полиции (ДП) Алматы подтвердили информацию из социальных сетей о задержании популярного казахстанского блогера Молдахана Адилетхана.