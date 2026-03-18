События

В Алматы задержан Санжар Бокаев

Санжар Бокаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 13:22 Фото: Instagram/sanzhar_bokayev
Сегодня, 18 марта 2026 года, в Генеральной прокуратуре (ГП) Казахстана заявили о задержании Санжара Бокаева, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление пресс-служба надзорного органа опубликовала в Telegram-канале:

"Сегодня в рамках проведения следственных действий по уголовному делу на территории Алматы в порядке статей 128131 УПК РК задержан Бокаев Санжар".

Как пояснили в Генпрокуратуре, Бокаев "подозревается в том, что с целью распространения ложной информации и формирования негативного общественного мнения размещал в социальных сетях видеоматериалы о совершении отдельными лицами незаконной вырубки деревьев в общественной парковой зоне и кражи имущества со строительных объектов".

"По данным следствия, Бокаев С. организовал и профинансировал преступления путем привлечения лиц с низким уровнем дохода, которым поручил вырубку и кражу за вознаграждение".Пресс-служба ГП РК

Также в надзорном органе добавили, что Бокаев "подозревается в хищении финансовых средств в особо крупном размере путем мошенничества".

"Иная информация согласно ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению".Пресс-служба ГП РК

Ранее в МВД заявили о массовых задержаниях в 11 регионах Казахстана.

