Общество

300 долларов за банковский счет на свое имя: на западе Казахстана раскрыли опасную схему интернет-мошенников

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 09:42
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области (ЗКО) проводится расследование по факту незаконного приобретения доступа к управлению банковским счетом с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 5 ноября 2025 года поделились в пресс-службе АФМ:

"Организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на свое имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль. За участие в таких действиях вовлеченные лица, так называемые дропперы, получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов. Через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества".

По данным агентства, общий объем незаконных операций составил свыше 17 млн тенге.

"В одном из эпизодов после блокировки банковской карты один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях. С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счету".Пресс-служба АФМ

В настоящее время организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит".Пресс-служба АФМ

16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Казахстана введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство – незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству.

Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
