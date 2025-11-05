300 долларов за банковский счет на свое имя: на западе Казахстана раскрыли опасную схему интернет-мошенников

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области (ЗКО) проводится расследование по факту незаконного приобретения доступа к управлению банковским счетом с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 5 ноября 2025 года поделились в пресс-службе АФМ:

"Организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на свое имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль. За участие в таких действиях вовлеченные лица, так называемые дропперы, получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов. Через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества".

По данным агентства, общий объем незаконных операций составил свыше 17 млн тенге.

"В одном из эпизодов после блокировки банковской карты один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях. С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счету". Пресс-служба АФМ

В настоящее время организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит". Пресс-служба АФМ

16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Казахстана введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство – незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству.

Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

