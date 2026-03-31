Крупное здание сносят в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы по решению суда под снос попало крупное здание. Об этом 31 марта 2026 года рассказали в управлении акимата мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Управлении градостроительного контроля Алматы, судебными инстанциями незаконным признан объект, расположенный по ул. Циолковского, 2/324. "В ходе ранее проведенной внеплановой проверки установлено, что собственник возводил 4-этажное здание за отсутствием разрешительных документов. В отношении собственника приняты административные меры и подано исковое заявление. После продолжительных судебных разбирательств вынесено постановление апелляционной судебной коллегии о сносе незаконно возведенного здания. 23 февраля 2026 года в департаменте юстиции возбуждено исполнительное производство", – говорится в релизе, распространенном во вторник. Отмечается, что снос начат накануне с участием судебных исполнителей. Фото: пресс-служба акимата Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы 20 марта 2026 года стало известно, что в Алматы под снос пошло кафе.

