В Алматы сносят пятиэтажный недострой на Сейфуллина
Речь идет о 5-этажном строении, расположенном по проспекту Сейфуллина, 348.
Ранее, как рассказали в ведомстве, в ходе внеплановой проверки в отношении собственника были приняты административные меры с выдачей предписания об устранении нарушений.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Позднее управление обратилось в суд с иском о сносе объекта.
Специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил требования, а апелляционная инстанция оставила решение без изменений.
21 июля 2025 года в Департаменте юстиции было возбуждено исполнительное производство. Сегодня, 13 апреля 2026 года, снос здания уже начался с участием судебных исполнителей.
1 апреля 2026 года в центре Алматы по решению суда демонтировали террасу ресторана. Уже 3 апреля по ул. Розыбакиева снесли пристройку к нежилому помещению, возведенную без разрешительных документов.