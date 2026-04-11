Дожди с грозами прогнозируют в Казахстане 12 апреля
Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 12 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в воскресенье с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами.
По республике также ожидаются туман и усиление ветра.
На западе, севере Туркестанской, на западе, юго-востоке Жамбылской, на севере, западе, востоке, в центре Алматинской областей, на севере, юге, в центре области Жетысу, на западе, юге Карагандинской области, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
Ранее синоптики предупредили жителей шести городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 11 апреля.
